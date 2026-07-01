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16:52, 1 июля 2026Экономика

Набиуллина предостерегла от одного опасного эксперимента

Набиуллина: Эксперименты с ключевой ставкой очень опасны для экономики
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Если бы Банк России провел эксперимент и снизил ключевую ставку, то в результате получил бы резкий рост инфляции. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе Финансового конгресса.

В итоге, экономика страны попала бы к стагфляцию. Рассуждая на эту тему, Набиуллина заявила, что она категорически против таких экспериментов и призвала изучить опыт тех стран, которые так поступали.

«Там тоже благими намерениями поддержать инвестиции, поддержать бизнес была вымощена эта дорога», — сказала она и подчеркнула, что подобные эксперименты чрезвычайно опасны.

Ранее Набиуллина призвала к аккуратному использованию термина «переохлаждение экономики». Кроме того, она призналась, что ее ведомство не фанат высоких ключевых ставок и что она за доступность кредитов.

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