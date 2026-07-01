В ЦБ раскрыли отношение к высоким ставкам

Набиуллина: ЦБ РФ не фанат высоких ставок

Центральный банк России (ЦБ РФ) не фанат высоких ключевых ставок. Такое отношение раскрыла глава регулятора Эльвира Набиуллина.

В рамках выступления на Финансовом конгрессе Банка России глава совета директоров призналась, что Банк России не является сторонником жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

«Мы не фанаты высоких ставок. Доступность кредита должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции, но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», — пояснила она.

В резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 19 июня представители ЦБ отметили, что для выводов о переохлаждении экономики пока нет оснований. Для переохлаждения были бы характерны такие признаки, как снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже четырех процентов, рост безработицы и падение реальных доходов. Этого в настоящее время не наблюдается.

На Финансовом конгрессе Банка России Набиуллина призвала с осторожностью использовать термин «переохлаждение экономики». «Когда говорим переохлаждение — это значит, у вас спроса недостаточно для тех возможностей, которые есть у предложения, значит, должны быть незадействованные ресурсы, прежде всего трудовые». Это не научный термин, и нужно аккуратно этим пользоваться, добавила она.