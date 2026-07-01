Банк России указал на признаки переохлаждения экономики

ЦБ: Для выводов о переохлаждении экономики России нет оснований

Когда в Банке России шло обсуждение ключевой ставки, все участники этого разговора согласились с тем, что для выводов о переохлаждении экономики пока нет оснований. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Как подчеркнули в ЦБ, для переохлаждения были бы характерны такие признаки, как снижение показателей устойчивой инфляции существенно ниже четырех процентов, рост безработицы и падение реальных доходов. Этого в настоящее время не наблюдается.

Кроме того, отдельные участники дискуссии обратили внимание на оживление потребительского спроса во II квартале 2026 года и замедление снижения напряженности на рынке труда.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников указал на тенденции, свидетельствующие об остывании российского рынка труда.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил о необходимости снизить ключевую ставку на ближайшем заседании сразу на процентный пункт. Он уверен, что резкое смягчение денежно-кредитной политики позволит «окончательно не заморозить» экономику.