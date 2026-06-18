В России предложили способ «окончательно не заморозить» экономику

Глава РСПП Шохин призвал ЦБ снизить ставку до 13,5 % ради оживления экономики

Руководству Центробанка (ЦБ) следовало бы снизить ключевую ставку на ближайшем заседании сразу на процентный пункт, это позволило бы оживить экономику. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит сайт отраслевого объединения.

Переход к резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), отметил он, позволит «окончательно не заморозить» экономику. Менее стремительное снижение ключевой ставки, полагает Шохин, не даст ощутимого результата. «Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», — резюмировал глава РСПП.

Затяжной период высокой ключевой ставки, добавил он, привел к охлаждению спроса на внутреннем рынке. На этом фоне многие российские компании были вынуждены сокращать инвестиционные программы. С учетом этого более логичным решением по ключевой ставке стало бы ее снижение до 13,5 процента, заключил Шохин.

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится в пятницу, 19 июня. Ряд аналитиков ожидает ее снижения до 14 процентов годовых. В пользу такого решения, пояснили они, говорит, в частности, постепенное замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий россиян. Последний показатель в начале июня опустился до 12,4 процента, что, впрочем, все еще кратно выше установленного ЦБ таргета в 4 процента. Это обстоятельство, отмечают эксперты, скорее всего, не позволит регулятору перейти к более резкому смягчению ДКП.