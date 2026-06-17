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14:49, 17 июня 2026Экономика

Инфляционные ожидания россиян изменились

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян снизились до 12,4 процента в июне
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В первой половине июня инфляционные ожидания россиян перешли к снижению после небольшого роста в мае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «инФОМ», проведенного по заказу Центробанка (ЦБ).

Исследование проводилось с 29 мая по 10 июня 2026 года. В нем приняли участие россияне различных возрастных категорий.

В мае инфляционные ожидания граждан увеличились на 0,1 процентного пункта (п.п.) и достигли 13 процентов. В начале первого летнего месяца, как показали результаты опроса, показатель сократился на 0,6 п.п., до 12,4 процента.

Инфляционные ожидания за отчетный период снизились как у граждан со сбережениями, так и у россиян без накоплений. У представителей первой категории показатель сократился на 0,8 п.п. — с 11,8 до 11 процентов, а у второй — на 0,5 п.п. (с 14,1 до 13,6 процента).

Что касается наблюдаемой инфляции, то у россиян с финансовой подушкой безопасности она осталась на уровне 13 процентов, а у граждан без нее — снизилась на 1,3 п.п. (с 16,4 до 15,1 процента). Средний показатель составил 14,2 процента и вернулся к уровню, зафиксированному в разгар лета 2024 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что дальнейшие решения регулятора по ключевой ставке будут приниматься исходя в том числе из динамики инфляционных ожидания населения. Пока что показатель остается на высоком уровне и кратно превышает установленный на уровне 4 процентов таргет. Столь значительная разница внушает тревогу, констатировала Набиуллина.

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