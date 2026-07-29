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10:26, 29 июля 2026 (обновлено: 10:29, 29 июля 2026)Россия

Мужчину без признаков жизни нашли на крыше дома в Москве

Мужчину без признаков жизни нашли на крыше дома на Рублевском шоссе на западе Москвы
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Мужчину без признаков жизни нашли на крыше дома на Рублевском шоссе на западе Москвы. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать личность мужчины. Предположительно, случившееся не носит криминального характера.

До этого сообщалось, что в Свердловской области труп пенсионера сгнил в морге из-за неработающих холодильников. Родственники мужчины обратились с жалобой в местное управление Роспотребнадзора. В больнице Ирбита заявили, что полностью признают ответственность за эту ситуацию. Администрация приняла меры, чтобы подобный инцидент не повторился с другими усопшими.

Ранее сообщалось, что в Среднеколымске в Якутии тела умерших хранили рядом с продуктами.

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