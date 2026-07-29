Возможный срок для Дурова и перспективы экстрадиции по делу о терроризме оценили

Адвокат Некрасов: Дурову может грозить пожизненное лишение свободы в России

Основателю Telegram Павлу Дурову, объявленному в розыск по делу о содействии терроризму, в худшем случае может грозить пожизненное лишение свободы, объяснил адвокат Андрей Некрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что по такой статье возможна и экстрадиция, но далеко не все страны исполняют запросы России.

«Нам пока ничего не известно о конкретном уголовном деле и обвинении. Но можно предположить, что в связи с ужесточением законодательной базы за последние четыре года в худшем случае и пожизненное лишение свободы может грозить человеку, который способствует террористической деятельности», — пояснил юрист.

По его словам, экстрадиция по таким составам возможна, однако международный розыск реализуется через базу Интерпола, а к ней подключены не все страны. Кроме того, даже получив ордер, государства нередко отказываются выдавать людей, если считают преследование политически мотивированным. Некрасов отметил, что ситуация пока не выглядит критической — а скорее напоминает эпизод, что уже применяли в отношении Дурова французские власти.

Юрист подчеркнул, что для рядовых пользователей мессенджера ничего не изменится. Однако, если будет реализована схема, аналогичная той, что применили к корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), под ударом могут оказаться те, кто использует Telegram как площадку для бизнеса или просветительских проектов.

Ранее стало известно, что Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, он объявлен в международный розыск. ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

