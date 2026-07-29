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08:48, 29 июля 2026 (обновлено: 09:04, 29 июля 2026)Силовые структуры

Россия объявила Павла Дурова в международный розыск

ФСБ: Павел Дуров объявляется в международный розыск
Виктор Цаплин
Виктор Цаплин (шеф-редактор)

Фото: Tatan Syuflana / AP

Основатель Telegram Павел Дуров обвиняется в содействии террористической деятельности, он объявляется в международный розыск. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

ФСБ заявляет, что администрация Telegram не удаляет запрещенную информацию, размещенную в боте «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

«Равно как не удалены многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в РФ диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», — сказано в сообщении ФСБ.

В том же пресс-релизе ФСБ заявила о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через «Дайвинчик». По данным российского ведомства, в этом боте сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.

Что такое «Дайвинчик»

«Дайвинчик» («Дайвинчик | Leo – знакомства, общение и новые друзья») — популярный бот для быстрых знакомств в Telegram, позволяющий листать анкеты внутри мессенджера. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 15 миллионов пользователей, среди них преобладают молодежь и подростки.

Веб-адрес бота с 23 декабря 2025 года присутствует в Едином реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.

В МВД России неоднократно предупреждали о мошеннических преступлениях, совершаемых через «Дайвинчик». На небезопасность сервиса также указывали правоохранительные органы Казахстана и Белоруссии.

После начала ограничения работы Telegram в России стало известно о том, что ФСБ расследует действия Дурова в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Тогда «Российская газета» писала, что с 2022 года Telegram фигурировал в 153 тысячах преступлений, в том числе 33 тысячах преступлений диверсионно-террористической и экстремистской направленности. По подсчетам KP.RU, администрация мессенджера не выполнила требования Роскомнадзора по удалению почти 155 тысяч каналов, чатов и ботов с противоправным контентом.

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На фоне этого в Кремле подчеркивали, что руководство Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями, поэтому те принимают меры, которые считают целесообразными. Россия продолжает контакты с администрацией мессенджера, но пока большой активности с его стороны не наблюдается, говорил 27 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Что сейчас с Дуровым

Павел Дуров является гражданином четырех стран — России, карибского государства Сент-Китс и Невис, Франции и ОАЭ. С 2017 года предприниматель живет в Дубае, где расположена штаб-квартира Telegram. Дуров регулярно путешествует: в июне 2026-го он посещал Грузию.

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