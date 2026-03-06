Реклама

17:02, 6 марта 2026Интернет и СМИ

«У Дурова не так много времени». Основателю Telegram указали на четкий сигнал после обсуждения у Путина «вражеского вида связи»

Депутат Свинцов: Ситуация с Telegram в России приходит к логическому завершению
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ситуация с мессенджером Telegram в России приходит к своему логическому завершению. Это подтверждается словами президента страны Владимира Путина о недопустимости использования неподконтрольных государству видов связи в зоне специальной военной операции (СВО), заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

Это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить к своему логическому завершению. И у компании [предпринимателя Павла] Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение

Андрей Свинцовзампред комитета Госдумы по информационной политике

Парламентарий добавил, что платформе следует как можно скорее устранить выявленные нарушения и найти компромисс с российскими властями. В ином случае дни работы Telegram сочтены, резюмировал Свинцов.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Путин раскритиковал использование неподконтрольных видов связи на СВО

Использование на СВО неподконтрольных видов связи влечет за собой опасные последствия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с женщинами-военнослужащими в преддверии 8 Марта.

Политик подчеркнул, что применение подобных мессенджеров несет в себе угрозу для личного состава войск. Российский глава заявил, что связь на поле боя является одним из самых важных аспектов, и напомнил об отключении Starlink.

Командир батальона связи, присутствовавшая на встрече, заметила, что в данный момент спецсвязь в зоне СВО работает без проблем. При этом она назвала мессенджер Telegram вражеским видом связи.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Telegram предрекли возможную блокировку в апреле

Мессенджеру Telegram предрекли блокировку уже в первых числах апреля. Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю.

«Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — сообщили они.

При этом Роскомнадзор также прокомментировал данную информацию. Было подчеркнуто, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.

