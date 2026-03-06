Ситуация с мессенджером Telegram в России приходит к своему логическому завершению. Это подтверждается словами президента страны Владимира Путина о недопустимости использования неподконтрольных государству видов связи в зоне специальной военной операции (СВО), заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.
Это недвусмысленный сигнал о том, что ситуация с Telegram начинает приходить к своему логическому завершению. И у компании [предпринимателя Павла] Дурова есть не так много времени, чтобы принять решение
Парламентарий добавил, что платформе следует как можно скорее устранить выявленные нарушения и найти компромисс с российскими властями. В ином случае дни работы Telegram сочтены, резюмировал Свинцов.
Путин раскритиковал использование неподконтрольных видов связи на СВО
Использование на СВО неподконтрольных видов связи влечет за собой опасные последствия. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с женщинами-военнослужащими в преддверии 8 Марта.
Политик подчеркнул, что применение подобных мессенджеров несет в себе угрозу для личного состава войск. Российский глава заявил, что связь на поле боя является одним из самых важных аспектов, и напомнил об отключении Starlink.
Командир батальона связи, присутствовавшая на встрече, заметила, что в данный момент спецсвязь в зоне СВО работает без проблем. При этом она назвала мессенджер Telegram вражеским видом связи.
Telegram предрекли возможную блокировку в апреле
Мессенджеру Telegram предрекли блокировку уже в первых числах апреля. Об этом сообщили источники, близкие к Кремлю.
«Среди обсуждавшихся причин блокировки они указали на то, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий», — сообщили они.
При этом Роскомнадзор также прокомментировал данную информацию. Было подчеркнуто, что ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу.