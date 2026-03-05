Путин высказался об использовании войсками в зоне СВО неподконтрольных видов связи

Путин: Использование на СВО неподконтрольных видов связи несет опасность

Использование на специальной военной операции (СВО) неподконтрольных видов связи несет опасность. Таким высказыванием поделился президент РФ Владимир Путин на встрече с женщинами в преддверии 8 Марта, передает РИА Новости.

Глава государства отметил, что угроза с применением таких мессенджеров велика для личного состава войск. Путин счел связь на фронте одной из самых важных сфер, напомнив об отключении Starlink.

Президент также пояснил, что отечественный мессенджер Max нуждается в доработке. Командир батальона связи, присутствовавшая на встрече с главой государства, поделилась, что военная спецсвязь в зоне СВО работает хорошо. При этом Telegram женщина назвала «вражеским видом связи».

До этого один из источников, близких к Кремлю, рассказал, что Telegram могут заблокировать в России уже в первых числах апреля. В то же время он предположил, что мессенджер останется доступным только для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации на Украине.

