Telegram могут заблокировать в России уже к апрелю, но с одним исключением. Роскомнадзор дал комментарий

Telegram могут заблокировать в начале апреля

Telegram могут заблокировать в России уже в первых числах апреля. Источники РБК, близкие к Кремлю, назвали это решение окончательным. Однако будет одно исключение.

Мессенджер останется доступным только для российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Тем не менее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев выразил надежду, что и военных со временем получится перевести на другие платформы.

Фото: Pavel105 / Shutterstock / Fotodom

В центре общественных связей ФСБ России отмечали, что использование Telegram в зоне СВО не раз угрожало жизни российских бойцов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) и украинская разведка имеют доступ к информации из мессенджера. Они могут оперативно получать интересующие сведения и применять их в военных целях.

Telegram блокируют из-за участившихся случаев вербовки россиян

Источники РБК отмечали, что в последнее время участились случаи вербовки людей, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Это стало одной из причин блокировки площадки.

Telegram-канал «Военный Осведомитель» назвал вербовку людей как причину блокировки мессенджера несостоятельной. Отмечается, что злоумышленники используют приложение только из-за его популярности у россиян. «Они делают это не потому, что телега (Telegram, — прим. «Ленты.ру») плохая, а потому она крайне популярна среди российской аудитории. Рыбу удят там, где она есть», — говорится в сообщении.

По мнению авторов канала, как только другие мессенджеры начнут обрастать активной аудиторией, вербовщики моментально перетекут туда и начнут вербовать население там.

Отключение Telegram может произойти 1 апреля

О том, что к Telegram могут закрыть доступ 1 апреля, писало издание Baza 17 февраля. Ожидается, что блокировка будет осуществляться по аналогии с Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Приложение [Telegram] не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы», — говорилось в публикации.

О блокировке мессенджера с 1 апреля также сообщили мобильным операторам, сообщает Telegram-канал The Bell. Источник канала рассказал, что операторам разослали письма с требованием не препятствовать ограничениям. Поясняется, что подобное отправляли и перед замедлением YouTube.

Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг информацию о блокировке Telegram в апреле

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили в ведомстве.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

10 февраля стало известно, что Роскомнадзор начал ограничивать работу Telegram в России. Отмечалось, что это продолжится до тех пор, пока не будут устранены нарушения законодательства России.

«По-прежнему [в Telegram] (...) не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях», — сообщали в ведомстве. Кроме того, Роскомнадзор заявил о готовности к работе с любыми отечественными и зарубежными интернет-ресурсами, но только если они уважают Россию и ее граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации с мессенджером фразой «есть закон, который нужно выполнять». По его словам, ведутся контакты с людьми из Telegram, но, если реакции не следует, соответственно, ведомство принимает меры в соответствии с нашим законодательством.