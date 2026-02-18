Реклама

13:05, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Власти России обвинили Telegram в раскрытии переписки иностранным спецслужбам. Министр рассказал, что будут делать с мессенджером

Минцифры: Работу Telegram ограничили на основании законодательства России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В Минцифры высказались насчет ограничения работы мессенджера Telegram в России. В ведомстве сообщили, что решение было принято на основании российских законов.

Глава министерства Максут Шадаев на заседании профильного комитета Госдумы заявил, что меры в отношении мессенджера приняли из-за того, что его администрация не выполняла требования федерального законодательства. Он пояснил, что платформа проигнорировала 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось избавиться от запрещенного контента.

С ним согласился и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Недавно он также прокомментировал ограничение работы Telegram, заявив, что мессенджер не выполняет российское законодательство.

Максут Шадаев

Максут Шадаев

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

В Минцифры раскрыли, что ждет дальше Telegram в России

Максут Шадаев перечислил дальнейшие шаги российских властей, которые будут применены в отношении известного мессенджера. По словам главы Минцифры, в ближайшем будущем Telegram может быть оштрафован. Уже потом будут наложены определенные санкции, вероятно, на отправку и пересылку голосовых сообщений, а затем продолжится замедление.

При этом Шадаев подчеркивает, что в случае с Telegram никто не рубит сплеча. Он объяснил, что все понимают значимость сервиса.

В то же время, напомнил он, решение Роскомнадзора замедлить мессенджер связано с систематическим несоблюдением законодательства. Замедление, подметил министр, касается тяжелых файлов, однако основные задачи сервис продолжает выполнять штатно.

В свою очередь, мессенджер Telegram сообщил, что заблокировал еще десятки тысяч чатов и каналов. Как уточнялось, за 17 февраля администрация платформы удалила 149 677 сообществ, распространявших противоправную запрещенную информацию. В частности, речь идет о порнографических материалах и тех, что связаны с потенциальным терроризмом.

15 и 16 февраля мессенджер заблокировал более 422 тысяч каналов с запрещенным контентом. При этом, давая очередную оценку действиям соцсети, Роскомнадзор заявил, что в мессенджере остаются незаблокированными более 154 тысяч сообществ. В ведомстве отметили, что среди них есть в том числе экстремистские и террористические каналы.

Стало известно о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram

Минцифры недавно также стало известно, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в мессенджере Telegram. По сведениям главы министерства, эти данные подтверждаются.

У нас есть прямые подтверждения со стороны правоохранительных органов (...) Сейчас много фактов, которые подтверждены нашими органами, о том, что доступ к перепискам в Telegram имеют иностранные спецслужбы

Максут Шадаевглава Минцифры

По словам Шадаева, все данные, полученные спецслужбами, можно использовать в рамках ведения боевых действий против армии России. Он отметил, что такие инциденты стали носить систематический характер. При этом сейчас власти не имеют прямых контактов с администрацией мессенджера Telegram, чтобы улучшить его деятельность в стране.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Telegram обещали полностью заблокировать с 1 апреля

10 февраля появилось подтверждение, что Telegram в России ограничивают. Кроме того, сообщалось, что платформе грозят штрафы за отказ «почистить» запрещенный контент.

17 февраля издание Baza cообщило, что Telegram полностью попадет под российскую блокировку с 1 апреля. Тогда же эту дату назвали собеседники из нескольких ведомств.

В свою очередь, российские власти призвали трезво наблюдать за тем, как развивается ситуация с мессенджером, и настояли на том, чтобы людей не пугали блокировкой Telegram с 1 апреля. Об этом, в частности, заявил депутат Госдумы Антон Немкин. Также еще один депутат Госдумы Евгений Попов назвал чушью сообщение о блокировке соцсети с апреля.

