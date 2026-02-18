Реклама

Интернет и СМИ
11:00, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

Минцифры: Работу Telegram ограничили на основании федерального законодательства
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pranithan Chorruangsak / Shutterstock / Fotodom

В Минцифры прокомментировали ограничение работы мессенджера Telegram в России. В ведомстве сообщили ТАСС, что решение было принято на основании российских законов.

Глава министерства Максут Шадаев заявил на заседании профильного комитета Госдумы, что меры в отношении мессенджера приняли из-за того, что его администрация не выполняла требования федерального законодательства.

Он также добавил, что платформа проигнорировала 150 тысяч запросов от российской стороны, в которых требовалось удалить запрещенный контент.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин призвал не пугать россиян блокировкой Telegram с 1 апреля. Он призвал трезво наблюдать за тем, как развивается ситуация вокруг мессенджера.

10 февраля появилось подтверждение, что работу Telegram в России ограничивают. Кроме того, сообщалось, что платформе грозят штрафы на сумму около 64 миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент.

