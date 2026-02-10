Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:37, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Telegram пригрозили многомиллионными штрафами в России

Мессенджеру Telegram пригрозили в России штрафами до 64 миллионов рублей
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Unsplash

Мессенджеру Telegram пригрозили многомиллионными штрафами в России за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд в Москве зарегистрировал семь административных протоколов в отношении Telegram за неудаление владельцем сервиса запрещенной в России информации. По каждому из них предусмотрено наказание в размере от трех до восьми миллионов рублей.

Еще один протокол на мессенджер был составлен за повторное неисполнение владельцем сервиса обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Штраф за это правонарушение составляет от четырех до восьми миллионов рублей.

Два протокола будут рассмотрены уже 11 февраля. Мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал сообщения ряда СМИ о замедлении Telegram в России. По его словам, вопрос об ограничении работы мессенджера не обсуждался в комитете по информационной политике.

Перед этим пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram. Некоторые из них сообщали о проблемах с открытием чатов и отправкой фотографий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Доставки задерживают, отделения закрывают». Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось. В чем причина массовых увольнений?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    В российском детсаду воспитатель не заметила пропажи ребенка

    Золоту спрогнозировали рекордное подорожание

    В Госдуме оценили вероятность блокировки Telegram в России

    Иностранный лидер в разговоре с Путиным высказался об Украине

    Россияне массово жалуются на сбои в Telegram. Ходят слухи о замедлении мессенджера

    Украина бросила против российских войск «гроб на колесах» в зоне СВО

    Найден уникальный бивень древнего слона размером с человека

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok