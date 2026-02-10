Мессенджеру Telegram пригрозили в России штрафами до 64 миллионов рублей

Мессенджеру Telegram пригрозили многомиллионными штрафами в России за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд в Москве зарегистрировал семь административных протоколов в отношении Telegram за неудаление владельцем сервиса запрещенной в России информации. По каждому из них предусмотрено наказание в размере от трех до восьми миллионов рублей.

Еще один протокол на мессенджер был составлен за повторное неисполнение владельцем сервиса обязанности по осуществлению мониторинга социальной сети и принятию мер по ограничению доступа к информации. Штраф за это правонарушение составляет от четырех до восьми миллионов рублей.

Два протокола будут рассмотрены уже 11 февраля. Мессенджеру грозят штрафы на общую сумму до 64 миллионов рублей.

Ранее депутат Госдумы Александр Ющенко прокомментировал сообщения ряда СМИ о замедлении Telegram в России. По его словам, вопрос об ограничении работы мессенджера не обсуждался в комитете по информационной политике.

Перед этим пользователи из России пожаловались на сбой в работе Telegram. Некоторые из них сообщали о проблемах с открытием чатов и отправкой фотографий.