В работе Telegram снова произошел сбой

Пользователи из России снова пожаловались на проблемы в работе Telegram

Российские пользователи популярного мессенджера Telegram снова пожаловались на проблемы в его работе. О том, что у сервиса второй день наблюдаются перебои, свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

По состоянию на 9.40 мск было зафиксировано более одной тысячи жалобы на работу Telegram. Большинство сообщений о неполадках поступили из Москвы, Новосибирской и Свердловской областей, а также Красноярского края.

«Буквально два дня назад работал отлично. Вчера долго видео грузил, а сегодня даже чаты не открываются», «Фотографию отправляет уже девять минут», «Работает с черепашьей скоростью», — рассказали в комментариях пользователи мессенджера.

В понедельник, 9 февраля, россияне также заявили о проблемах в работе Telegram. Больше всего жалоб поступило от жителей Тюменской, Магаданской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из республики Мордовия.

Кроме того, на сбой у Telegram пользователи жаловались 3 февраля. Большинство сообщали о проблемах в работе мобильного приложения.