Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram

Жители России пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram

Россияне пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По информации на 9 февраля, за сутки о проблемах в работе мессенджера сообщили более 1,3 тысячи россиян. Отмечается, что больше всего жалоб на Telegram поступило от жителей Тюменской, Магаданской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из республики Мордовия.

Уточняется, что пользователи сообщали в том числе о неполадках в работе мобильного приложения, жаловались на общий сбой и проблемы с оповещениями. По данным портала, Telegram работал неисправно как на мобильных, так и на стационарных устройствах.

3 февраля также стало известно о сбое в работе мессенджера. Жалобы поступили из Москвы, Московской области, Хакасии, Бурятии и Новгородской области. Всего за сутки о неполадках сообщили 1,6 тысячи россиян. Они указывали на проблемы с мобильным приложением и оповещениями.