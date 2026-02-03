Реклама

Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи из России пожаловались на сбой в работе мессенджера Telegram
Олег Давыдов
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пользователи из России сообщили о проблемах в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su, отслеживающего неполадки у интернет-ресурсов.

За сутки на работу Telegram поступило 1,6 тысячи жалоб. Большинство пользователей сообщили о сбое у мобильного приложения. Также у некоторых наблюдались проблемы с оповещениями. Часть россиян столкнулась с общим сбоем.

Чаще всего на неполадки в работе мессенджера жаловались жители Москвы и Московской области, а также пользователи из Новгородской области, Хакасии и Бурятии.

Предыдущий сбой в работе Telegram в России зафиксировали 27 января. Больше всего обращений поступило от жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурманской областей. Многие пользователи жаловались на проблемы с мобильным приложением.

