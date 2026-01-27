Реклама

12:45, 27 января 2026Интернет и СМИ

Россияне пожаловались на проблемы в работе Telegram

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пользователи из России пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. Информация об этом появилась на портале Downdetector.su.

По данным от 27 января, за сутки о неполадках в работе платформы сообщили более 630 человек. Отмечалось, что больше всего обращений поступило от жителей Ленинградской и Мурманской областей, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа и Камчатского края.

Пользователи, в частности, жаловались на сбой в работе мобильного приложения, проблемы с оповещениями, а также на общий сбой. Неполадки в работе Telegram возникали у пользователей как мобильных, так и стационарных устройств.

10 января стало известно, что в работе Telegram произошел массовый сбой. Сообщалось, что проблемы в работе мессенджера коснулись более тысячи пользователей из России. Больше всего жалоб поступило из Магаданской области, Ставропольского края и республики Алтай.

