В работе Telegram произошел массовый сбой

Больше тысячи пользователей из России пожаловались на сбой в работе Telegram

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на массовый сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

По информации на 10 января, за сутки на сбой в работе мессенджера пожаловались больше тысячи человек. Большая часть из них – из Магаданской области, Ставропольского края и республики Алтай. Согласно данным портала, у пользователей не грузятся видеосообщения, а также пропала возможность отправлять обычные сообщения и комментировать публикации.

Предыдущий масштабный сбой в работе сервиса произошел 26 декабря 2025 года. Тогда на проблемы с мессенджером указали почти 600 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, а также Ленинградской и Ивановской областей.

