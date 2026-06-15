Нетаньяху отказался считать Израиль частью американо-иранского соглашения касаемо Ливана

Нетаньяху завил Трампу, что не считает Израиль частью соглашения США и Ирана по Ливану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил президенту США Дональду Трампу, что отказывается считать свою страну частью американо-иранского соглашения касаемо Ливана. Об этом сообщает газета Maariv.

По словам израильских источников, Нетаньяху сказал американскому президенту, что ЦАХАЛ не уйдет из Ливана, останется на тех позициях, в которых он находится сегодня, и будет продолжать действовать соразмерно угрозам, исходящим со стороны радикального движения «Хезболла». Премьер также оставил за Израилем право наносить ответные удары в случае атак на Израиль.

Издание отмечает, что таким образом Израиль дал понять, что имеет независимый стратегический интерес в вопросах безопасности в Ливане и намерен отстаивать свою позицию. Предстоит выяснить, каким образом эти разногласия повлияют на отношения Нетаньяху и Трампа, указали авторы материала.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении мирного соглашения с Ираном. «Сделка с Исламской Республикой Иран завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открытие Ормузского пролива», — сообщил он.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Казем Гарибабади подтвердил завершение работы над меморандумом с США. Он уточнил, что подписание состоится в пятницу, 19 июня, в Женеве.

По утверждению иранской стороны, в мирном соглашении значатся 14 пунктов. Среди них разблокирование Ормузского пролива и остановка боевых действий «на всех фронтах, включая Ливан».

