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07:04, 29 июля 2026Интернет и СМИЭксклюзив

В Госдуме высказались о возвращении Telegram

Депутат Ющенко: Разблокировку Telegram в Госдуме не обсуждают
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amanda Alamsyah / Shutterstock / Fotodom

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обсуждения о возможном возвращении мессенджера Telegram к полноценной работе в России не ведутся. Парламентарий подчеркнул, что Госдума уже завершила свою работу.

«Нет, не обсуждают [разблокировку Telegram]. Я не слышал такого. Госдума вчера завершила работу, официально Госдума не работает. То есть вчера было последнее заседание, комитеты не работают, поэтому официального обсуждения никакого нет», — сказал Ющенко.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили главу Минцифры Максута Шадаева разблокировать иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. В обращении к министру депутаты, в частности, попросили рассмотреть возможность отменить или ослабить блокировку иностранных мессенджеров, а также предоставить информацию о том, насколько эти меры эффективны сейчас.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял, что его команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.

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