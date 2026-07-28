В Госдуме высказались о возвращении Telegram

Депутат Ющенко: Разблокировку Telegram в Госдуме не обсуждают

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что обсуждения о возможном возвращении мессенджера Telegram к полноценной работе в России не ведутся. Парламентарий подчеркнул, что Госдума уже завершила свою работу.

«Нет, не обсуждают [разблокировку Telegram]. Я не слышал такого. Госдума вчера завершила работу, официально Госдума не работает. То есть вчера было последнее заседание, комитеты не работают, поэтому официального обсуждения никакого нет», — сказал Ющенко.

Ранее депутаты Госдумы от фракции КПРФ попросили главу Минцифры Максута Шадаева разблокировать иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. В обращении к министру депутаты, в частности, попросили рассмотреть возможность отменить или ослабить блокировку иностранных мессенджеров, а также предоставить информацию о том, насколько эти меры эффективны сейчас.

Основатель мессенджера Павел Дуров ранее заявлял, что его команда продолжит адаптироваться к условиям работы в России на фоне блокировок и ограничений. Он подчеркнул, что попытки блокировки Telegram привели к сбоям в работе российских банков.