Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:02, 29 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам дали советы по выбору зубной пасты

Врач Патлатая: Выбирая зубную пасту, нужно внимательно изучить ее состав
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Выбирая зубную пасту, в первую очередь нужно внимательно изучить ее состав, заявила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что сегодня многие пасты содержат фториды, однако в некоторых случаях от них лучше отказаться.

«Например, если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе», — сказала Патлатая.

Материалы по теме:
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
Миллионы россиян решили поднять уровень железа в крови. Как забота о здоровье превратилась в ферритиновое безумие
27 апреля 2025
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
Кровотечения, аллергии и токсические реакции. Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе?
3 июня 2025

При проблемах с деснами могут подойти пасты с антимикробным действием, поскольку в них содержатся антисептики как природного, так и синтетического происхождения. Однако использовать такие средства стоит исключительно по рекомендации врача, так как бесконтрольное использование может нарушить естественный баланс микрофлоры полости рта, подчеркнула специалист.

Отбеливающие пасты не стоит использовать на постоянной основе: в их составе нередко присутствуют агрессивные поверхностно активные вещества, которые могут навредить эмали

Надежда Патлатаядоцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог

«Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен», — добавила Патлатая.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптомом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Рязань и область подверглись массовой атаке БПЛА. Что об этом известно?
    Сестра Грэма отказалась голосовать по закону о санкциях против России
    Врач подсказал способ определить проблемы со здоровьем по цвету крови во время дефекации
    Путешествующий на среднюю зарплату тревел-блогер раскрыл секреты экономии
    Известного актера не стало при загадочных обстоятельствах
    В России представили работающую без сигнала GPS навигацию
    Раскрыто совершенно новое устройство Apple
    Оценены шансы перехода Приднестровья в сферу влияния ЕС
    Россиянам дали советы по выбору зубной пасты
    Детектив со стажем рассказал о самом жутком преступлении на его памяти
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok