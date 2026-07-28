Россиянам дали советы по выбору зубной пасты

Врач Патлатая: Выбирая зубную пасту, нужно внимательно изучить ее состав

Выбирая зубную пасту, в первую очередь нужно внимательно изучить ее состав, заявила доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог Надежда Патлатая. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что сегодня многие пасты содержат фториды, однако в некоторых случаях от них лучше отказаться.

«Например, если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе», — сказала Патлатая.

При проблемах с деснами могут подойти пасты с антимикробным действием, поскольку в них содержатся антисептики как природного, так и синтетического происхождения. Однако использовать такие средства стоит исключительно по рекомендации врача, так как бесконтрольное использование может нарушить естественный баланс микрофлоры полости рта, подчеркнула специалист.

Отбеливающие пасты не стоит использовать на постоянной основе: в их составе нередко присутствуют агрессивные поверхностно активные вещества, которые могут навредить эмали Надежда Патлатая доцент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, хирург-стоматолог

«Пасты из массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства — они рассчитаны на широкий круг пользователей и считаются универсальными. Однако если вы хотите подобрать средство, максимально подходящее именно вам, лучше проконсультироваться со стоматологом. Врач проведет осмотр и даст персональные рекомендации по выбору пасты с учетом состояния ваших зубов и десен», — добавила Патлатая.

Ранее стоматолог-терапевт Павел Лысенков предупредил, что зубная боль может оказаться симптомом сердечного приступа. По его словам, такой нетипичный симптом возникает из-за нарушения кровоснабжения сердечной мышцы.