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08:53, 29 июля 2026 (обновлено: 09:32, 29 июля 2026)Экономика

Ученые РАН предложили упростить наем мигрантов

«Ведомости»: ФНИСЦ РАН предложил упростить наем мигрантов из-за нехватки рабочей силы
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Россия не сможет отказаться от привлечения иностранной рабочей силы в обозримом будущем из-за дефицита собственной, такой сценарий выглядит нереалистичным. Об этом говорится в исследовании «Анализ патентной системы трудоустройства иностранных граждан и выводы для проектирования новых механизмов допуска» Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, на которое ссылаются «Ведомости».

По оценкам экспертов, проблему структурной нехватки работников в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, логистике и ряде других отраслей невозможно решить внутренними ресурсами. Поэтому следует думать над упрощением привлечения мигрантов.

Одним из возможных вариантов ученые называют создание двухконтурной модели. Ее суть в различных способах найма в зависимости от величины бизнеса или длительности проекта.

Для крупных компаний предпочтительным стал бы организованный набор, где трудовой мигрант привязывается к конкретному работодателю на определенный период, а его мобильность контролируется. А вот для мелкого и среднего бизнеса стоило бы ввести параллельный упрощенный цифровой контур, более гибкий и с меньшей стоимостью входа.

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С 2027 года во всех регионах России, кроме московского, организованный набор мигрантов заменит патентную систему и станет единственным способом привлечения сотрудников из-за рубежа. Устанавливать допустимую долю иностранцев на рынке труда будет правительство, эксперимент предлагается продлить до 31 декабря 2030 года. Однако удобен такой вариант будет только для «крупных инфраструктурных и промышленных проектов и системных работодателей».

Для большей гибкости системы авторы доклада предлагают ограничить стоимость привлечения иностранного сотрудника, ввести пилотный межрегиональный патент для экономически связанных субъектов и временные межрегиональные разрешения для сезонных работ, упростить смену работодателя и вида деятельности без полного переоформления.

Ученые отмечают необходимость создания системы мониторинга миграционных потребностей, которая позволит оперативно увеличивать квоты. Действующая процедура патента и организованный набор не позволяют быстро адаптироваться к сезонным пикам спроса.

Кроме того, следует пересмотреть политику региональных запретов на работу мигрантов в определенных отраслях, поскольку она приводит к росту неформальной занятости.

Председатель комитета по развитию национального рынка труда и мониторингу миграционных процессов «Опоры России» Сергей Нуждин рассказал, что организация ведет диалог с правительством на тему корректировки организованного набора с учетом потребностей малого и среднего бизнеса. Окончательного решения по этому вопросу пока нет. По его словам, в текущем виде для небольших компаний новая система превратится в серьезную финансовую нагрузку.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников признал, что российская экономика без использования мигрантов расти не сможет, поэтому необходим завоз трудоспособного населения.

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