В России предложили завозить мигрантов по-новому. К чему это может привести?

Глава Минтруда Антон Котяков предложил организованно завозить мигрантов в РФ

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков предложил новую систему для привлечения мигрантов в Россию. Он отметил, что нынешняя патентная модель уже сыграла свою роль и нуждается в корректировке.

По словам министра, действующая модель несет определенные риски для бизнеса. Например, работодатели тратятся на обучение и медицинское обследование иностранных граждан, однако не получают гарантии, что потенциальный сотрудник не уйдет в другое место.

Свободное перемещение, свободный въезд в страну и потом длительный поиск работодателя с непонятными условиями трудоустройства — это неправильно Антон Котяков министр труда и соцзащиты

Глава Минтруда предложил завозить мигрантов по принципу организованного набора

В связи с вышеизложенным Котяков предложил завозить мигрантов по принципу организованного набора. Эта модель предполагает, что подготовка документов, медосмотр и обучение соискателя будут проводиться на родине мигранта. В таком случае работодатель не только будет нести ответственность за приглашенных сотрудников, но и получит гарантии, что они не сбегут.

Антон Котяков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По словам министра, так будут формироваться прозрачные и понятные правила финансовых отношений между сотрудником и его работодателем. Он также отметил, что если компания будет нести затраты, то работника обяжут вернуть эту сумму в случае ухода.

Котяков уточнил, что создание новой модели не вошло в нацпроект «Кадры». Организованный набор будет происходить по специальной совместной программе с МВД.

Профсоюз трудящихся мигрантов назвал новый механизм трудоустройства дорогим и неэффективным

Председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов оценил предложенную Котяковым систему привлечения в РФ иностранной рабочей силы.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Каримов назвал новый механизм дорогим и неэффективным. По его мнению, реформа существующей системы приведет Россию к существенным дополнительным издержкам и росту числа нелегальных мигрантов.

Трудовая миграция почти ничего не стоит для государства. Приезжая, трудовой мигрант сам находит жилье, оплачивает получение патента на работу. Государство ничего не тратит, наоборот, приобретает, если деньги за платные услуги идут в бюджет города. Привлечение сотрудников, которые будут искать работу для мигрантов, — новое обременение для российского бюджета Ренат Каримов председатель профсоюза трудящихся мигрантов

При этом председатель профсоюза трудящихся мигрантов указал, что если Москва обяжет государства, направляющие своих граждан на работу, брать на себя расходы по подготовке кадров, они это сделают. «Пока им некуда деваться, думаю, страны будут брать на себя это обременение. Пока у них нет в достаточном количестве своих рабочих мест, высокая безработица», — заключил Каримов.