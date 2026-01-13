Реклама

Экономика
13:49, 13 января 2026Экономика

Московский регион исключили из эксперимента по завозу мигрантов

«Ведомости»: Эксперимент по оргнабору мигрантов не коснется Москвы и Подмосковья
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Организованный набор иностранцев и лиц без гражданства на работу стартует в России с 1 января 2027 года и продлится до 31 декабря 2029 года, при этом единственными регионами, которые не примут в нем участие, станут Москва и Московская область. Об этом со ссылкой на поправки в соответствующий законопроект пишут «Ведомости».

В рамках эксперимента компании, индивидуальные предприниматели и физические лица войдут в реестр работодателей, а сами мигранты — в реестр иностранных работников (РИР). Учетные записи в обоих реестрах будут действительны не более года.

В регионах, где проходит эксперимент, другие формы привлечения на работу иностранцев будут исключены. Таким образом, правительство сможет в директивном порядке устанавливать допустимую долю иностранных работников с учетом региональных особенностей.

Если приехавший устроится на работу в другой регион или будет работать не по специальности, то его исключат из РИР, а повторно подать заявление о вхождении в него он сможет не ранее чем через год. Такая же мера грозит ему в том случае, если работодатель не может установить местонахождение работника в течение более чем трех рабочих дней.

Сумма платежа за каждого трудового мигранта в бюджет составит 1,2 тысячи рублей ежемесячно. Перечислять средства сможет работодатель или работник. Платеж может измениться в зависимости от регионального коэффициента, а также будет увеличен, если иностранец привезет в Россию членов семьи, находящихся у него на иждивении.

Гендиректор компании по привлечению персонала из-за рубежа «Трудоргнабор» Максим Емельянов отметил, что для работодателей оргнабор будет означать ответственность за оформление необходимых для иностранца документов, медицинскую страховку, а также обеспечение места пребывания. Сильнее всего эксперимент повлияет на сельское хозяйство, логистику, в том числе складской сектор, и легкую промышленность.

При этом эксперт не исключил, что граждане из стран СНГ будут покидать Россию в связи с новыми условями, а ключевыми направлениями миграции станут Индия, Бангладеш и Вьетнам. Ранее спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов предположил, что в 2026 году в Россию приедут около 40 тысяч трудовых мигрантов из Индии.

