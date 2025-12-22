Озвучены планы по завозу трудовых мигрантов из Индии в Россию

Титов: В 2026 году на работу в РФ приедут не менее 40 тысяч мигрантов из Индии

Индия обладает огромным ресурсом трудовой силы и могла бы помочь России в этом аспекте. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он напомнил, что Дубай построен большей частью индийскими рабочими, архитекторами и девелоперами, и в целом трудовая миграция для Индии — «мощный источник валютных поступлений». Только за 2024 год она получила 124 миллиарда долларов переводов.

На 2025 год правительство установило квоту для трудовых мигрантов из визовых стран на уровне 234,9 тысяч человек, причем 30 процентов (71,8 тысячи) из них придется на Индию. Сколько приедет в реальности, неизвестно, но Титов считает, что не менее 40 тысяч.

В последние годы Россия увеличивает квоту для индийских мигрантов, но еще ни разу она не была выбрана полностью. Так, в текущем году она составляет 17,7 тысячи человек, что, вместе с тем, в 22 раза больше, чем четыре года назад. Увеличение этого количества, по данным индийских СМИ, было одной из тем разговора президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в рамках саммите.

Ранее Минтруд опроверг информацию о том, что в 2025 году в Россию завезут миллион трудовых мигрантов из Индии, о чем говорил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.