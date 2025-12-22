Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:24, 22 декабря 2025Экономика

Озвучены планы по завозу трудовых мигрантов из Индии в Россию

Титов: В 2026 году на работу в РФ приедут не менее 40 тысяч мигрантов из Индии
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

Индия обладает огромным ресурсом трудовой силы и могла бы помочь России в этом аспекте. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

Он напомнил, что Дубай построен большей частью индийскими рабочими, архитекторами и девелоперами, и в целом трудовая миграция для Индии — «мощный источник валютных поступлений». Только за 2024 год она получила 124 миллиарда долларов переводов.

На 2025 год правительство установило квоту для трудовых мигрантов из визовых стран на уровне 234,9 тысяч человек, причем 30 процентов (71,8 тысячи) из них придется на Индию. Сколько приедет в реальности, неизвестно, но Титов считает, что не менее 40 тысяч.

В последние годы Россия увеличивает квоту для индийских мигрантов, но еще ни разу она не была выбрана полностью. Так, в текущем году она составляет 17,7 тысячи человек, что, вместе с тем, в 22 раза больше, чем четыре года назад. Увеличение этого количества, по данным индийских СМИ, было одной из тем разговора президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди в рамках саммите.

Ранее Минтруд опроверг информацию о том, что в 2025 году в Россию завезут миллион трудовых мигрантов из Индии, о чем говорил глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вэнс сообщил о готовности Украины к потере оставшейся части ДНР

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Оставившая четверых детей в квартире россиянка попала под следствие

    Семь человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом в российском регионе

    Раскрыты расценки осужденной на 15 лет экс-главы российского суда

    В России захотели сократить десятки тысяч платных мест в вузах

    Китай решил усугубить торговую напряженность с Европой

    Оценены шансы Сафонова стать лучшим в топ-5 европейских лиг по одному из показателей

    Обнаружен неожиданный побочный эффект популярного заменителя сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok