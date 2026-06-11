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15:24, 11 июня 2026Моя страна

«Карту профессий» древнерусского города с закономерностями и загадками создали ученые

Ученые создали «карту профессий» Старой Руссы XVII века
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ)

Ученые создали «карту профессий» Старой Руссы XVII века, на которой видно, в каких районах города жили представители разных промыслов и ремесел. Выяснилось, что далеко не всегда люди одной профессии селились рядом, как было заведено в Средневековье, рассказали в Новгородском госуниверситете.

Основой стала историческая топография Старой Руссы — реконструкция плана города начала XVII века на основе письменных источников. Далее эту информацию совместили с картографическими источниками XVII-XIX веков.

Так, исследование показало, что некоторые ремесленники строго следовали топонимической логике — к примеру, калачники концентрировались на Калачнинской улице. А вот мясники, кузнецы и плотники были рассредоточены почти по всему посаду.

Сопоставление карты позволило обнаружить уникальные случаи соседства и даже совладения имуществом — например, кузнеца, швеца и волнотепа (народный мастер по обработке и битью шерсти). Это может указывать на возможные производственные связи. В другом месте обнаружили три двора, принадлежавших ведернику, овчиннику и сапожнику. Самым неожиданным открытием стал долевой двор, находившийся в совместной собственности иконника и сапожника.

Также выявлена интересная закономерность: строго равномерно, полностью избегая конкуренции друг с другом в границах одного района, были распределены по городу коробейники и щепетильники — торговцы-разносчики мелким штучным товаром. Это дает основания предполагать наличие негласного соглашения о разделении сфер влияния между торговцами вразнос.

Некоторые профессии остаются загадкой для ученых, так как их названия отсутствуют в академических словарях древнерусского языка. Это, например, «поплетальники», которых в Старой Руссе было довольно много — вероятно, они занимались плетением, но каким именно, пока неизвестно. Другая загадка — в чем разница между скоморохами и «веселыми людьми». При этом первые жили рассредоточенно по всему посаду, а второе селились кучно и имели выраженную точку концентрации в Емецком конце.

Ранее на раскопках в Старой Руссе нашли туфли XII-XV веков с интересными надписями — люди маркировали свою кожаную обувь буквами. На трех фрагментах мягких выворотных туфель второй половины XII века вырезаны «NО», «П» и «КН». Предполагается, что это была локальная традиция, являющаяся дополнительным свидетельством использования письменности в быту.

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