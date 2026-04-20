На найденных под Новгородом туфлях XII века увидели интересные надписи

На раскопках в Старой Руссе нашли туфли XII века с маркировкой буквами

На раскопках в Старой Руссе нашли туфли XII-XV веков с интересными надписями, рассказали ТАСС в Центре археологических исследований Новгородского государственного университета (НовГУ).

Ученые обнаружили, что жившие в этой местности люди маркировали свою кожаную обувь буквами. На трех фрагментах мягких выворотных туфель второй половины XII века вырезаны «NО», «П» и «КН». Предполагается, что это была локальная традиция, являющаяся дополнительным свидетельством использования письменности в быту.

Ученые также изучили 24 подошвы обуви XVII-XIX веков, найденных на Соборной площади Старой Руссы. Клейма разделили на две группы. Первая — линии, нанесенные на подошвы в области свода стопы, которые встречаются на женской обуви с наружным каблуком, получившей распространение в конце XVI — начале XVII века. Вторая группа — оттиски круглых штампов: многолепестковые розетки, кружки и кружки с «ресничками» диаметром 5-7 миллиметров. Часть такой обуви изготовлена по европейской технологии затяжки на колодке с использованием ранта, которая пришла в Россию в начале XVIII века.

