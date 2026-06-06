Шеф Пентагона заявил о захвативших Европу опасных идеологиях

Шеф Пентагона Хегсет предостерег Европу от опасных идеологий из-за нелегальной миграции

Шеф Пентагона Пит Хегсет предостерег Европу от распространения опасных идеологий из-за нелегальной миграции. Об этом сообщает France 24.

Хегсет произнес речь на американском военном кладбище в Коллевиль-сюр-Мер, Франция, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Он заявил, что на пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии ежедневно прибывают лодки с мигрантами. «Когда европейские столицы что-то сделают с этим вторжением? Или уже слишком поздно?» — риторически спросил министр. Он почти дословно повторил высказывания президента США Дональда Трампа о том, что массовая миграция представляет опасность для европейцев и европейской цивилизации.

Хегсет призвал союзников больше вкладываться в оборону, напомнив, что мир достигается только через силу. При этом шеф Пентагона намеренно пропустил главную международную церемонию в честь Дня Д.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты хотят помочь Украине защищаться и найдут способ обеспечить военные поставки Киеву.