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18:23, 6 июня 2026Мир

Шеф Пентагона заявил о захвативших Европу опасных идеологиях

Шеф Пентагона Хегсет предостерег Европу от опасных идеологий из-за нелегальной миграции
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет предостерег Европу от распространения опасных идеологий из-за нелегальной миграции. Об этом сообщает France 24.

Хегсет произнес речь на американском военном кладбище в Коллевиль-сюр-Мер, Франция, в день 82-й годовщины высадки союзников в Нормандии. Он заявил, что на пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии ежедневно прибывают лодки с мигрантами. «Когда европейские столицы что-то сделают с этим вторжением? Или уже слишком поздно?» — риторически спросил министр. Он почти дословно повторил высказывания президента США Дональда Трампа о том, что массовая миграция представляет опасность для европейцев и европейской цивилизации.

Хегсет призвал союзников больше вкладываться в оборону, напомнив, что мир достигается только через силу. При этом шеф Пентагона намеренно пропустил главную международную церемонию в честь Дня Д.

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