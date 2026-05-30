Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

Соединенные Штаты хотят помочь Украине защищаться и найдут способ обеспечить военные поставки Киеву. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает Clash Report.

«Где мы могли помочь Украине, там мы помогли. Где мы могли способствовать тому, чтобы Европа сделала больше, там мы это сделали. (...) Мы хотим, чтобы они (Украина — прим. «Ленты.ру») могли защищаться, и мы найдем способ обеспечить им нашу помощь», — сказал он.

Так Хегсет ответил на вопрос журналиста о том, готовы ли США удовлетворить запрос президента Украины Владимира Зеленского о дополнительных поставках ракет для систем Patriot.

Ранее сообщалось, что Зеленский направил срочное письмо американскому коллеге Дональду Трампу и Конгрессу США, в котором попросил нарастить поставки комплексов и ракет PAC-3 к системам Patriot из-за растущего дефицита боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).