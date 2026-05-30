Порошенко высказался о мире с Россией

Порошенко: Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас

Украина никогда не была так близка к миру, как сейчас. Так о возможном соглашении с Россией высказался экс-президент Украины Петр Порошенко, заявление опубликовано на сайте его партии «Европейская солидарность».

«Украина, Европа и мир никогда не были так близки к миру, как сейчас, в мае 2026 года. Наша главная задача — воспользоваться этим узким окном возможностей», — сказал он.

По его словам, в первую очередь Киеву стоит сосредоточиться на достижении безусловного прекращения огня. Для этого Украина и ее партнеры должны использовать разные инструменты, включая поставку оружия и поддержку оборонной промышленности страны.

Ранее о переломном моменте в конфликте заявил глава украинского МИД Андрей Сибига. По его словам, для достижения мира необходим «новый импульс».