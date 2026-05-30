Политик Мема: Зеленский запуском дронов по ЕС хочет втянуть Брюссель в конфликт с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и поэтому пытается втянуть Европейский союз (ЕС) в конфликт с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

По его словам, именно этим объясняются запуски беспилотников по территориям европейских стран. Как считает Мема, Зеленский надеется, что на фоне этих инцидентов НАТО вступит в конфликт и поддержка Украины продолжится.

Он призвал Евросоюз (ЕС) организовать международное и независимое расследования недавнего вторжения беспилотника на территорию Румынии, отметив, что в случае отказа европейцы могут прийти к выводу, что это была операция под чужим флагом без доказательств угрозы со стороны России.

Ранее беспилотник врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. После мощного удара последовал взрыв. МИД Румынии, не предоставив доказательств, обвинил в случившемся Россию.