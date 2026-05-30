22:05, 30 мая 2026Мир

В ООН прокомментировали атаку Украины на ЗАЭС

В ООН назвали недопустимыми атаки ВСУ на ЗАЭС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

ООН выступает против атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом ТАСС сообщили в офисе генерального секретаря всемирной организации.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали атак на критическую инфраструктуру», — заявили в офисе генсека ООН.

Так организация прокомментировала очередной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

30 мая дрон ВСУ целенаправленно атаковал здание ЗАЭС. Беспилотник поразил здание машинного зала энергоблока №6 с последующей детонацией, рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС.

