Боссхард: Прибалтика не способна предотвратить запуск дронов ВСУ по России

Страны Прибалтики не способны предотвратить использование Украиной своего воздушного пространства для запуска дронов по России. Об этом в интервью ТАСС заявил подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, [президент Украины Владимир] Зеленский становится проблемой даже для самых преданных сторонников», — сказал он.

По его словам, Киев заинтересован во втягивании как можно большего числа государств в войну против РФ, особенно если это приведет к открытию второго фронта в Прибалтике.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник назвал виновных в инцидентах с направляющимися атаковать Россию украинскими дронами в Прибалтике. «Сами прибалты со своим ПВО никудышным ничего сделать не могут, а может быть, они сами позволили запускать дроны со своей территории», — сказал он.