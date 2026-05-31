Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Жена российского вратаря Матвея Сафонова вышла на поле с флагом России после победы французского ПСЖ в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Марина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом отмечается, что Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.