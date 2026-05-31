Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:08, 31 мая 2026Спорт

Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ

Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Жена российского вратаря Матвея Сафонова вышла на поле с флагом России после победы французского ПСЖ в Лиге чемпионов. Об этом сообщает Sport24.

Марина обнималась с футболистом, обернувшись в триколор. При этом отмечается, что Сафонов не пронес флаг на церемонию награждения.

Ранее ПСЖ одержал победу над лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов в послематчевой серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. Также он является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и вошел в историю

    Захарова заявила о конце досудебной стадии спора с Прибалтикой

    Жена Сафонова вышла на поле с флагом России после победы ПСЖ

    В России упразднили сексологов

    В МАГАТЭ высказались об атаке ВСУ на ЗАЭС

    Сафонов прокомментировал победу в Лиге чемпионов

    В Швейцарии заявили о бессилии Прибалтики из-за украинских дронов

    Фицо выступил с предостережением

    На фестивале в Москве встретятся тысячи настольных теннисистов

    В Европе резко ответили на обвинение фон дер Ляйен в адрес России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok