ПСЖ второй раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Российский вратарь парижан Матвей Сафонов провел на поле весь матч и вошел в историю

Парижский ПСЖ одержал победу в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Французская команда одолела лондонский «Арсенал» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч на шестой минуте забил немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц. Игрок подхватил отскочивший мяч в центре поля, прошел по левому флангу в штрафную и с острого угла отправил мяч в верхний угол ворот российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова.

Сафонов не пытался выйти и остановить мяч. Голкипер не выходит из ворот и не пытается сократить угол обстрела. Это странно! Мэттью Апсон Бывший футболист «Арсенала»

Во втором тайме защитник лондонцев Кристиан Москера сфолил в своей штрафной на грузинском хавбеке ПСЖ Хвиче Кварацхелии, после чего в ворота «Арсенала» был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал Усман Дембеле.

В дополнительное время команды голов не забили. Серия пенальти завершилась победой парижан со счетом 4:3. Решающий одиннадцатиметровый не забил бразильский защитник «Арсенала» Габриэл, он отправил мяч выше ворот.

ПСЖ стал вторым клубом в истории с двумя победами в Лиге чемпионов

Это вторая подряд победа ПСЖ в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые выиграла престижный трофей. Ранее подобное удавалось только мадридскому «Реалу». Команда Зинедина Зидана стала обладателем трофея в сезоне-2015/2016 и сезоне-2016/2017.

Новая звезда сияет над Парижем! Браво, ПСЖ! Вы сделали то, о чем мечтает вся Европа. Франция гордится вами Эммануэль Макрон президент Франции

Кроме того, ПСЖ нанес «Арсеналу» первое поражение в Лиге чемпионов этого сезона. До этого лондонцы на групповом этапе турнира одержали восемь побед, в плей-офф обыграли «Байер», «Спортинг» и «Атлетико», а еще три игры завершили вничью.

Сафонов отыграл за ПСЖ весь матч

Вратарь стал первым за 22 года российским футболистом, вышедшим на поле в финале Лиги чемпионов. Последний раз россиянин появлялся в решающей игре турнира 26 мая 2004 года: тогда в финале встречались «Порту» и «Монако» (3:0). В составе португальского клуба на замену вышел Дмитрий Аленичев, отметившись голом и результативной передачей.

Кроме того, Сафонов — первый россиянин в истории, начавший финал Лиги чемпионов с первых минут. В прошлом году он уже числился в заявке на финал с итальянским «Интером» (5:0), но тогда на поле не вышел. При этом он стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов. Ранее трофей завоевывали Игорь Добровольский («Марсель», 1993 год), Владимир Бут («Боруссия» Дортмунд, 1997), Дмитрий Аленичев («Порту», 2004) и Денис Черышев («Реал», 2016). Кроме того, Сафонов является единственным россиянином, выигравшим трофей дважды.

«Арсенал» никогда не выигрывал Лигу чемпионов

Наивысшим достижением команды в турнире был выход в финал в 2006 году. Тогда клуб под руководством Арсена Венгера уступил «Барселоне» со счетом 1:2. Также на счету «Арсенала» победы в Кубке обладателей кубков в 1994 году и в Кубке ярмарок в сезоне-1969/1970.

Лондонцам не удалось сделать «золотой» дубль. Ранее «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии.

Венгерские и французские власти усилили меры безопасности перед матчем

Болельщики команд устроили драку и подожгли файеры, несмотря на тысячи полицейских, обеспечивающих безопасность в Будапеште. К охране правопорядка привлекли конную полицию, кинологические подразделения, мотоотряды и операторов дронов.

Власти Парижа также заявили, что в городе дежурят 8 тысяч полицейских и жандармов. На случай возможных погромов после финала Лиги чемпионов первые этажи магазинов и офисов в центре французской столицы защитили металлическими ограждениями и деревянными щитами.