17:59, 30 мая 2026Спорт

Сафонов выйдет в старте ПСЖ в финале Лиги чемпионов

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в старте парижского ПСЖ в финале Лиги чемпионов против лондонского Арсенала. Состав доступен на странице команды в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Сафонов провел 26 матчей за клуб во всех турнирах. Он пропустил 27 мячей и 12 раз отыграл «на ноль».

Финал Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» пройдет позднее 30 мая в Будапеште. Суперкомпьютер Opta назвал лондонцев фаворитами решающего матча турнира.

Ранее бывший футболист национальной команды Федор Смолов поставил миллион рублей на то, что российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов не пропустит ни одного мяча в финальной игре. В случае победы Смолов выиграет 3 010 000 рублей.

