В России упразднили сексологов

Минздрав России убрал сексологов из списка медицинских должностей

Минздрав России убрал врачей-сексологов из списка медицинских и фармацевтических должностей. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Утверждается, что сексолог перестанет считаться медицинской специальностью с 1 сентября 2026 года, его функции будут переданы более широким направлениям. При этом в РФ появятся новые специальности — нутрициолог и врач по медицине здорового долголетия.

С 1 сентября также прекратится прием на должности зубного врача, врача-диабетолога, участкового психиатра-нарколога, подросткового психиатра и ряд других специальностей. Те, кто уже работают на этих должностях, смогут продолжить свою деятельность.

Ранее Минздрав предоставил рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства, а также психологической подготовки будущих матерей и отцов к появлению ребенка. Методички предназначены для врачей-акушеров-гинекологов, психологов, специалистов по социальной работе, а также руководителей лечебно-профилактических организаций.

