В России представили рекомендации для формирования ответственного отцовства и материнства

Минздрав России представил рекомендации для формирования ответственных родителей

Минздрав России представит рекомендации для врачей по формированию ответственного родительства, а также психологической подготовки будущих матерей и отцов к появлению ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.

Методички предназначены для врачей-акушеров-гинекологов, психологов, специалистов по социальной работе, а также руководителей лечебно-профилактических организаций, где женщинам оказывают помощь во время беременности и в послеродовой период.

В рекомендациях описываются организационные вопросы, касательно школ для беременных, а также школ по грудному вскармливанию. В ходе проводимых занятий будущие матери и отцы узнают об изменениях в организме женщины, происходящих во время беременности и после родов, а также о правильном питании, вакцинировании, влиянии стресса и голоса на плод и психологической адаптации.

18 марта стало известно, что Минздрав выпустил рекомендации, согласно которым женщин, не желающих иметь детей, могут направлять к психологу. Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать.

Затем внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина уточнила, что мера не будет носить принудительный характер.