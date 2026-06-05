Ирина Шейк в броском наряде посетила вечеринку модного бренда

Российская супермодель Ирина Шейк в топе и юбке посетила вечеринку марки Desigual на Ибице

Российская манекенщица Ирина Шейк в броском наряде пришла на вечеринку испанского модного бренда Desigual, которая состоялась на Ибице. Об этом пишет портал Yahoo.

40-летняя супермодель посетила мероприятие, организованное в честь запуска новой коллекции марки. Так, знаменитость вышла в свет в топе, стоимость которого составляла 139 долларов (около 10 тысяч рублей). Кроме того, на ней была мини-юбка за 119 долларов (8,7 тысячи рублей). Оба изделия были оформлены черными кружевами.

Для своего наряда Шейк подобрала кожаные босоножки и небольшую сумку. Свой образ она завершила крупными золотыми серьгами и макияжем, выполненным в стиле легкого smoky eyes.

В мае Ирина Шейк позагорала в бикини для рекламы испанского бренда El Corte Ingles.