Минздрав рекомендовал меру к нежелающим иметь детей россиянкам

Минздрав рекомендовал направлять не желающих иметь детей женщин к психологу

Женщин, не желающих иметь детей, смогут направлять к психологу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный Минздравом России документ.

Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. «При указании "0" на вопрос анамнестической анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — цитирует агентство ведомство.

Кроме того, россиянок с ожирением и подозрением на эндокринные заболевания рекомендуется направлять на консультацию врача-эндокринолога, а при наличии акне и аллопеции — к врачу-дерматовенерологу.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что в период с 22 до 27 лет женщина может «спокойно» родить троих детей, «а потом от души еще до 47 лет». Слова парламентария вызвали резонанс, после которого депутат пояснила, что не призывала россиянок «рожать троих за пять лет».

До этого президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.