14:23, 18 марта 2026

Минздрав рекомендовал меру к нежелающим иметь детей россиянкам

Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

Женщин, не желающих иметь детей, смогут направлять к психологу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный Минздравом России документ.

Меру рекомендуется применять к россиянкам, которые в ходе анкетирования в рамках репродуктивной диспансеризации ответят, что не хотят рожать. «При указании "0" на вопрос анамнестической анкеты: "Сколько детей Вы бы хотели иметь, включая родившихся?" рекомендовано направить пациентку на консультацию медицинского психолога с целью формирования у нее положительных установок на рождение детей», — цитирует агентство ведомство.

Кроме того, россиянок с ожирением и подозрением на эндокринные заболевания рекомендуется направлять на консультацию врача-эндокринолога, а при наличии акне и аллопеции — к врачу-дерматовенерологу.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что в период с 22 до 27 лет женщина может «спокойно» родить троих детей, «а потом от души еще до 47 лет». Слова парламентария вызвали резонанс, после которого депутат пояснила, что не призывала россиянок «рожать троих за пять лет».

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

До этого президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.

    Последние новости

    «Кровавое безумие». Иран провел одну из самых мощных атак на Израиль. Раскрыты ее подробности и последствия

    Певец Шура рассказал о планах зачать детей

    Волочкова высказалась о совместном клипе с Лепсом

    В России рухнули продажи машин крупного китайского производителя

    Косметолог раскрыл секрет красоты 43-летней Энн Хэтэуэй

    В России оценили попытку Зеленского подарить Трампу отслеживающий бои на Украине iPad

    Раскрыто состояние пенсионера после расчленения хозяйки квартиры в Петербурге

    Минздрав рекомендовал меру к нежелающим иметь детей россиянкам

    Минобороны раскрыло подробности налета дронов ВСУ на юг России

    Иран назвал свои удары по другим странам «виной Америки»

    Все новости
