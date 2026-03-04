Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:02, 4 марта 2026Россия

Депутат Госдумы объяснила свои слова о способности женщин трижды родить с 22 до 27 лет

Депутат Госдумы Утяшева заявила, что не призывала рожать «троих за пять лет»
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что не призывала россиянок «рожать троих за пять лет». Слова депутата приводит РИА Новости.

Ранее по сети распространилось выступление Утяшевой в башкирском Курултае на встрече по вопросу улучшения демографии в республике. В ходе встречи, парламентарий рассказала, что в период с 22 до 27 лет женщина может «спокойно» родить троих детей. «А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание», — подчеркнула она.

В беседе с агентством Утяшева объяснила, что «не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами». По ее словам, речь шла исключительно о медицинском факте.

Депутат отметила, что в акушерстве и гинекологии возраст между 20 до 30 годами считается благоприятным для беременности, а с 22 до 27 — самым физиологически комфортным. Утяшева добавила, что этому учил еще ее преподаватель — акушер-гинеколог, профессор Василий Кулавский.

Ранее президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.

Материалы по теме:
«Были мысли уйти и не вернуться» Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
«Были мысли уйти и не вернуться»Угрозы, безразличие и постоянный страх. Как россиянки переживают послеродовую депрессию?
2 ноября 2024
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023

В 2024 году депутат Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова призвала россиянок рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум Израилю

    Армия России нанесла удары по Одесской и Николаевской областям

    Россияне потеряли возможность легализоваться в одной постсоветской стране

    Немецкий поставщик премиальных машин в Россию получил срок за обход санкций

    Банк России предупредил об угрозе для дальнейшего снижения ставки

    Раскрыто время полета из ОАЭ в Россию после начала конфликта

    Жителю Москвы придется ответить за бобра

    Наталью Водянову с мужем-миллиардером заметили на показе в Париже

    Раскрыта реакция Британии на предложения Макрона по ядерному вопросу

    В США признали ошибку в операции против Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok