Депутат Госдумы объяснила свои слова о способности женщин трижды родить с 22 до 27 лет

Член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что не призывала россиянок «рожать троих за пять лет». Слова депутата приводит РИА Новости.
Ранее по сети распространилось выступление Утяшевой в башкирском Курултае на встрече по вопросу улучшения демографии в республике. В ходе встречи, парламентарий рассказала, что в период с 22 до 27 лет женщина может «спокойно» родить троих детей. «А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание», — подчеркнула она.
В беседе с агентством Утяшева объяснила, что «не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами». По ее словам, речь шла исключительно о медицинском факте.
Депутат отметила, что в акушерстве и гинекологии возраст между 20 до 30 годами считается благоприятным для беременности, а с 22 до 27 — самым физиологически комфортным. Утяшева добавила, что этому учил еще ее преподаватель — акушер-гинеколог, профессор Василий Кулавский.
Ранее президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.
В 2024 году депутат Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова призвала россиянок рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.