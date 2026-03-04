Депутат Госдумы объяснила свои слова о способности женщин трижды родить с 22 до 27 лет

Депутат Госдумы Утяшева заявила, что не призывала рожать «троих за пять лет»

Член комитета Госдумы по охране здоровья Римма Утяшева заявила, что не призывала россиянок «рожать троих за пять лет». Слова депутата приводит РИА Новости.

Ранее по сети распространилось выступление Утяшевой в башкирском Курултае на встрече по вопросу улучшения демографии в республике. В ходе встречи, парламентарий рассказала, что в период с 22 до 27 лет женщина может «спокойно» родить троих детей. «А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание», — подчеркнула она.

В беседе с агентством Утяшева объяснила, что «не давала никаких установок по количеству детей или интервалам между родами». По ее словам, речь шла исключительно о медицинском факте.

Депутат отметила, что в акушерстве и гинекологии возраст между 20 до 30 годами считается благоприятным для беременности, а с 22 до 27 — самым физиологически комфортным. Утяшева добавила, что этому учил еще ее преподаватель — акушер-гинеколог, профессор Василий Кулавский.

Ранее президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.

В 2024 году депутат Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова призвала россиянок рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.