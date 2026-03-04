Депутат Госдумы заявила о способности женщин с 22 до 27 лет «спокойно» родить троих детей

С 22 до 27 лет женщина «спокойно» может родить троих детей. Об этом заявила депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева в ходе встречи в Курултае по вопросу улучшения демографии в республике. Видео мероприятия опубликовал паблик UTV в соцсети «ВКонтакте».

«Как врач-акушер-гинеколог говорю: 22-27 лет — вот за эти годы можно троих родить спокойно. А потом от души еще до 47 лет — на ваше желание», — сказала Утяшева.

Говоря о мужчинах, парламентарий назвала их репродуктивное здоровье бесконечным.

Ранее депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин заявил, что воспитать детей в нужде легче, чем при наличии денег. «Иной раз даже позавидовать можно» гармонии в семьях, живущих при невысоком достатке, считает парламентарий. По его словам, растить ребенка в профиците — «тяжелая, творческая задача».

До этого президент фонда «Женщины за жизнь», заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.