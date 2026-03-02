Российский депутат счел воспитание детей в нужде более легким

Тюменский депутат Салмин заявил, что воспитать детей в нужде легче

Воспитать детей в нужде легче, чем при наличии денег. К такому выводу пришел депутат Тюменской областной Думы, бизнесмен и многодетный отец Алексей Салмин в интервью газете «Тюменская область сегодня».

По словам парламентария, «иной раз даже позавидовать можно» гармонии в семьях, живущих при невысоком достатке. Парламентарий подчеркнул, что рос с братьями в нужде и они никогда не сидели без дела. «Я так скажу: в дефиците воспитать детей намного легче, нежели в профиците, потому что во втором случае надо постоянно думать, чем они заняты, на какие секции пошли. Это очень важная, тяжелая, творческая задача родителей — при наличии денег детей "не ухлопать"», — считает Салмин.

Депутат добавил, что в обеспеченных семьях наблюдаются проблемы с воспитанием. Он убежден, что «счастье мужчины в его деле, а счастье женщины — в семье».

Ранее президент фонда «Женщины за жизнь», зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина согласилась с мнением, что россиянки не хотят рожать из-за жадности. «Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще?» — заявила она.

В 2024 году общественный резонанс вызвал совет россиянкам от депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова рожать, «пока "рожалка" работает». Отвечая на критику, он заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.

