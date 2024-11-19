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15:38, 19 ноября 2024Россия

На депутата Госдумы заявили в прокуратуру из-за слов о «рожалке»

Общественница Герлах заявила на депутата Госдумы Ильтякова в прокуратуру
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах написала в прокуратуру заявление на депутата Госдумы от Курганской области Александра Ильтякова из-за его призыва к россиянкам рожать, «пока "рожалка" работает». Об этом пишет E1.ru.

По информации агентства, Герлах попросила ведомство проверить слова парламентария на предмет возбуждения ненависти и вражды.

17 ноября резонансное высказывание Ильтякова опубликовало информагентство Ura.ru. В беседе на тему абортов политик заявил, что в сознание россиян необходимо с детства внедрять духовность и семейные ценности. «Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле», — добавил он в разговоре с журналистами.

Слова депутата вызвали обсуждения в сети. Отвечая на критику, Ильтяков отметил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог. Кроме того, в интервью телеканалу 360 парламентарий предложил тем, кого обидели его слова, пройти курс анатомии. «А в чем грубость? Послушайте внимательно, речь идет о детородных функциях. Матка, яйцеклетка, сперматозоид — все это, может быть, "рожалка"», — сказал он.

В июле с призывом к россиянкам рожать по три ребенка выступил генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов. Тогда чиновник объяснил необходимость этого нехваткой в регионе электриков. 18 ноября он заявил, что также нужно рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров, так как из-за оттока из региона трудовых мигрантов возникла потребность в рабочей силе.

ЖЗЛ
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