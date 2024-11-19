Из-за оттока мигрантов жительниц российского региона призвали рожать сварщиков и маляров

В Свердловской области из-за нехватки кадров призвали женщин рожать сварщиков

Из-за оттока трудовых мигрантов из Свердловской области местных жительниц призвали рожать больше представителей рабочих профессий. Об этом заявил генеральный директор фонда капремонта Свердловской области Станислав Суханов в эфире программы «Стенд», сообщается на сайте ОТВ.

В июле чиновник призывал россиянок рожать по три ребенка, чтобы избавиться от нехватки электриков. Однако, по его словам, в 2024 году регион столкнулся с отсутствием квалифицированных работников и в других профессиях.

Поэтому жительницам Свердловской области также необходимо рожать сварщиков, кровельщиков, штукатуров и маляров, считает Суханов. «В общем, нужна рабочая сила, которая будет выполнять те виды работ, которые являются капитальным ремонтом», — подчеркнул он.

Гендиректор регионального фонда капремонта добавил, что иностранная рабочая сила долгое время составляла до 80 процентов от общего числа работников этой сферы. Поток трудовых мигрантов в субъекте стал меньше и не закрывает все потребности, констатировал Суханов.

Ранее депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков призвал россиянок рожать, «пока рожалка работает». Позже, отвечая на критику своих слов в адрес женщин, парламентарий заявил, что называет вещи своими именами, подчеркнув, что обязанность «плодиться и размножаться» на человека возложил Бог.