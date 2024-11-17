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16:14, 17 ноября 2024Россия

Раскритикованный за слова о «рожалке» депутат объяснил свое высказывание

Депутат Ильтяков о словах «пока рожалка работает»: называю вещи своими именами
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Александр Ильтяков

Александр Ильтяков. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, которого раскритиковали в соцсетях за совет россиянкам рожать, «пока рожалка работает», объяснил свое высказывание. Его комментарий приводит «Подъем».

Ильтяков заявил, что ему не известно о критике пользоваетелй соцсетей. «Во-вторых, я высказал то, что есть на самом деле. И как ты меня ни критикуй, я называю вещи своими именами», — добавил он. Обвинения в грубой формулировке депутат прокомментировал словами «чтоб доходило получше».

Парламентарий также призвал россиян «плодиться и размножаться», обосновав это тем, что такую обязанность на человека возлагает Бог. «Если они от этого отказываются самостоятельно и игнорируют промысел Господа на земле, тогда их ждет наказание, не человеческое, а суровое, на сакральном уровне. Просто люди не задумываются над этим глобально», — сказал Ильтяков.

Ранее депутат выразил убежденность в том, что соотечественницам нужно рожать и отказываться от прерывания беременности. «Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле», — добавил Ильтяков. Он также подчеркнул, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

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