В Госдуме дали один совет россиянкам со словами «пока рожалка работает»

Депутат Ильтяков посоветовал россиянкам рожать, «пока рожалка работает»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков дал один совет россиянкам со словами «пока рожалка работает», передает Ura.ru.

Парламентарий убежден, что соотечественницам нужно рожать и отказываться от прерывания беременности. Ильтяков подчеркнул, что нужно с детства внедрять в сознание будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает — делай, что велит тебе данное на земле. (...) Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил он.

До этого депутаты предложили ввести административное наказание за склонение к аборту. По сведениям Ura. ru, законопроектом предусмотрены штрафы от 10 до 200 тысяч рублей.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что разрабатывается закон об абортах.

Кроме того, в Тверской области священник написал письма с напутствиями и призывами к беременным, чтобы те не делали аборт — в частности, он упомянул истории рождения матери Иисуса.