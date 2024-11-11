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12:18, 11 ноября 2024Россия

В российском регионе заявили о разработке закона об абортах

Глава Кировской области Соколов заявил, что разрабатывается закон об абортах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Соколов

Александр Соколов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Кировской области Александр Соколов заявил, что в российском регионе разрабатывается закон об абортах. С таким заявлением он выступил на оперативном совещании 11 ноября после того, как одна из клиник объявила, что отказывается от проведения медикаментозных абортов.

В клинике объяснили решение желанием «внести вклад в укрепление семейных ценностей и улучшение демографической ситуации в стране».

«Очень важная позиция нашего медицинского сообщества», — обозначил Соколов, добавив, что в регионе разрабатывается законопроект по вопросу прерывания беременности.

«Надеюсь, что в обозримом будущем документ будет принят. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — заключил губернатор. При этом он не уточнил, что именно будет подпадать под санкцию нового закона.

Ранее в ряде регионов России захотели ввести запрет на склонение к абортам. В Тверской области священник РПЦ написал письма с напутствиями и призывами к беременным россиянкам, чтобы те не делали аборт — в частности, он упомянул истории рождения матери Иисуса.

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