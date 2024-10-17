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09:54, 17 октября 2024Россия

В РПЦ призвали россиянок не делать аборт и напомнили историю рождения матери Иисуса

В Твери беременным решили выдавать письма митрополита, чтобы они не делали аборт

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости

В Тверской митрополии РПЦ написали письма с напутствиями и призывами к беременным россиянкам, чтобы те не делали аборт. Об этом говорится на сайте митрополии.

В своем письме митрополит Тверской и Кашинский Амвросий обратился к женщинам, которые стоят перед выбором — сохранить ребенка или нет.

Для убедительности митрополит напомнил историю рождения матери Иисуса Христа, приведя в пример предание о праведниках Иоакиме и Анне, которые мечтали о ребенке, но у них ничего не получалось. Когда они стали стариками, но все же сохранили веру, они наконец стали родителями Пресвятой Девы Марии.

«Пусть их непоколебимая вера и ожидание чуда рождения будут для вас источником вдохновения и силы. В этот период, полный как радости, так и волнений, важно помнить, что вы не одиноки. С вами Бог, Церковь и общество. Вы всегда можете на нас рассчитывать», — говорится в письме.

Ранее протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, женщинам нельзя делать аборт, потому что они не знают, кто может родиться — «возможно, великий человек».

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      Елена Торубарова
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